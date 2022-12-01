Telefon dolandırıcıları yöntemlerine yenisini ekledi. Son olarak Hesabınızda 2.196.659 USDlik bakiyeniz var mesajı gönderen dolandırıcılar, paraya ulaşmak için kullanıcı adı ve şifresi veriyor. Tuzağına düşüp kullanıcı adını ve şifreyi verilen adrese girenler, dolandırıcıların telefonlarına erişimine imkan sağlıyor. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilgin Metin Gelen mesajlar bizim sosyal direncimizi ölçüyor, bu tarz saldırılara genel de sosyal mühendislik saldırısı da deniyor dedi.