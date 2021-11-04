Ambulans helikopter hızır gibi yetişti! "Devletimizin bu imkanı sunması müthiş bir olay" / 04.11.21

Trabzonun Arsin ilçesinde içme suyu çekme çalışmaları sırasında göçük meydana gelince göçük altında kalan boru kaynakçısı Mehmet Çıracı 52, ambulans helikopterle kurtarıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırılan Çıracı, Çok acı çektiğim ve feryat ettiğim için bulunduğumuz dağlık ve engebeli araziden ambulansın beni götürmesini bekleyemedik, ambulans helikopter çağırdılar. Helikopter o kadar hızlıydı ki, 10 dakika içerisinde geldi. Devletimizin herbir bireye böyle imkânlar sunması bizi çok memnun etti dedi.