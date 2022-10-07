Darbe imalı bildiriye imza atan 103 emekli amiralin yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı aralarında Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Ramazan Cem Gürdeniz ve Türker Ertürkün bulunduğu 12 kişi hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükumetine karşı geçmiş yıllarda olduğu gibi muhtıra metni tarzında toplu bir bildiri ile muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hükümete karşı illegal bir şekilde harekete geçirmeye çalışma amacı güttüğü” gerekçesiyle ‘Devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.