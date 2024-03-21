Anayasa Mahkemesi, yeni başkanını seçmek için bugün sandığa gitti. Seçimde, 15 gün önce bütün üyelerin oyunu alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanvekiliğine seçilen Kadir Özkaya, 15 üyenin 9’unun oyunu alarak bu kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Seçimlerde adaylığını açıklayan Yıldız Seferinoğlu ise sandığa gitmeden hemen önce adaylıktan çekildi. Özkaya’nın tek rakibi olan Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı. Özkaya, 12 yıllık görev süresinin 22 Aralık 2026 tarihinde dolacak olması nedeniyle bu tarihe kadar Başkanlık görevini yürütecek.