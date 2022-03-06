Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat belirleme yetkisi / 06.03.22

Enerji yönetimi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan enerji fiyatlarına çözüm olarak olağanüstü dönemler, olağanüstü müdahaleleri gerektirir anlayışıyla EPDKya elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunma yetkisi veriyor. Yakın zamanda Meclise gelecek yeni düzenlemeyle EPDK, EPİAŞ tarafından işletilen, enerji borsası olarak bilinen Piyasa Takas Fiyatındaki PTF elektrik alım fiyatlarına müdahalede bulunabilecek. Bu şekilde güneş, rüzgar, hidroelektrik, doğalgaz, ithal ve yerli kömür gibi elektrik üretimi yapılan alanlarda, üreticilere tavan fiyat uygulayabilecek olan EPDK, ürün bazında PTF belirleme yetkisine sahip olacak.