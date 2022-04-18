Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası' / 18.04.22

Son dakika... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini belirterek, Zaten eğer bu ihale birine verilmek istenseydi, baştan açık ihale yapılmazdı değil mi? demişti ama Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Kalem Müdürlüğü’nün mal ve hizmet alımının tamamı kapalı kapılar ardında yapıldığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2021 yılı raporuna göre Özel Kalem Müdürlüğü’nün takı ihalesinin hep aynı kişiye verildiği, 4 kalemde toplam 316 bin 800 TL tutarında hediyelik eşya alındığı ve 4 ihalenin tamamını da Peri Takı,Tunahan Temiz isimli kişinin kazandı. Ayrıca raporda, belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü’nün 925 ayar telkâri gümüşünden olan ve tanesi 5 bin 860 TL olan Hitit heykeli alındığına ve 10 tane Hitit heykeline 58 bin 600 TL ödendiğine dikkat çekiliyor.