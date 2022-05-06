Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ihmali! Bakımsızlık vatandaşın canına mal oluyordu / 06.05.22

Kaza; Gayret Mahallesi Yenimahalle Metrosu Teleferik İstasyonu’nda teleferik bölümünde yaşandı. Yenimahalle Metro İstasyonu Teleferik İstasyonu aktarmasında bulunan çalışır vaziyette bulunmayan yürüyen merdivene vatandaşların bindiği, yürüyen merdivenin yukarı doğru giderken geriye doğru çalışmaya başladığı öğrenildi. Bu sırada vatandaşların geriye doğru düştükleri ifade edildi. Söz konusu kazada Günay Ç. 40 ve Damla Ç. 13 yaralandıkları, yaralıların 112 marifetiyle Gazi Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.