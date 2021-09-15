Ankara-İstanbul yolunun alternatifi olacak projede ilk adım atıldı / 15.09.21

Sabah

Ankara'da ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde ulaşımı hızlandıracak yolun temelini atarken, "Beypazarı-Nallıhan bölünmüş yol projemiz, kesintisiz güvenli ulaşım imkanının yanında, bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik hayatına canlılık kazandıracak. Ulaşım süresi 14 dakikaya inecek. Böylece bir yılda zamandan 5 milyon lira, akaryakıttan 4 milyon lira olmak üzere toplam 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız'' dedi.