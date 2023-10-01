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Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi: Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama / 01.10.23

Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi: Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama / 01.10.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Ankara'da korkutan patlama! Bölgeye ekipler sevk edildi: Bakan Yerlikaya'dan flaş açıklama / 01.10.23

Sabah 03:42
02

Rüşvetle gayrimenkul zengini olmuş / 01.10.23

Sabah 00:34
03

Erdoğan’dan 5 önemli mesaj / 01.10.23

Sabah 00:46
04

Dört dörtlük soygun / 01.10.23

Sabah 00:39
05

140 ülkenin yerel yönetimi Sıfır Atık için buluşuyor / 01.10.23

Sabah 00:46
06

FETÖ’nün garsonundan paralel GBT çıktı / 01.10.23

Sabah 00:33
07

İstanbul’un göbeğinde çivili sopa vahşeti / 01.10.23

Sabah 01:07
08

CHP’li delegeler için bu kez yemekli borsa / 01.10.23

Sabah 00:43
09

Ortadoğu fatihi Yavuz 503 yıl önce vefat etti / 01.10.23

Sabah 08:54
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