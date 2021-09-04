Ankara'da milyonluk vurgun yapan çete çökertildi! Sahte çekler ve ilanlar, sicili temiz firmalar... / 04.09.21

Sabah

Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, karşılıksız çekleri kurdukları paravan şirket üzerinden piyasaya sürerek milyonluk vurgun yapan suç örgütü çökertildi. Suç örgütü üyeleri 500 bin lira karşılığında ticari sicili temiz bir firma satın aldı. Planlarını devreye sokan suç örgütü aldıkları firmanın çekleriyle 10 lüks aracı satın alırken bir trafo ve tekstil firmasını da dolandırdı. Trafo bölge bayisi olan Ömer Pehlivan suç örgütünün ağına nasıl düştüğünü SABAH'a anlattı. Piyasaya düşen trafolarına tekrar müşteri olan Pehlivan, ne yaptıysa da mallarını geri alamadı.