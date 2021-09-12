Ankara'da sabıkalı EGO şoförü skandalı! Alkollü halde yolcu taşıdı, kaza yaptı / 12.09.21

Sabah

Ankara'da Örnek Mahallesi - Kızılay hattında çalışan belediye otobüsü şoförü kaza yaptı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde 1.47 promil alkollü çıkan belediye otobüsü şoförünün, kasten ve taksirle yaralama ile cinsel taciz ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından suç kaydı olduğu öğrenildi. Alkollü olarak yolcu taşıyarak vatandaşların canını tehlikeye atan belediye otobüsü şoförü ifadesinde ailevi sorunlarından dolayı alkol kullandığını söyledi.