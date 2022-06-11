Ankara'da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti! Yollar göle döndü.... / 11.06.22

Son dakika haberi: Ankarada etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı korku filmlerini aratmadı. Aniden bastıran yağmur ve fırtınada alt geçitler sular altında kalırken, su seviyesinin yükselmesi ile birlikte trafik de felç oldu. İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saat 16:00 itibariyle ağaç devrilmesi, çatı uçması, toprak kayması, su baskını, mazgal tıkanması vb 112 üzerinden itfaiyeye 1378, Afad’a 159 ihbar ulaştı. Mahsur kalan üç çocuk kurtarıldı. Bir sele kapılma ihbarı bulunmakta olup AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi ifadelerini kullandı.