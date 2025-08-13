Son dakika haberi: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı’ndaki TOKİ bloklarında yer alan ve 10 yılı aşkın süredir çocuklar ile gençlerin ücretsiz kullandığı iki halı sahayı 10 yıllığına kiraya vermek için ihaleye çıktı. Tesislerin imar planında kamunun ortak kullanımına tahsisli DOP alanında bulunduğunu belirten TOKİ sakinleri, Burası halkın malı, satılamaz. diyerek belediyeye dilekçe verdi. Ancak ABB’den gelen Tasarruf bizde, istediğimizi yaparız. cevabı, mahallede büyük öfke yarattı. Vatandaşlar, Halkın ortak malı rant kapısına çevrilemez. diyerek hukuki mücadeleye hazırlanıyor.