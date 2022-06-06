Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken 'Töre cinayeti' tanımı / 06.06.22

Son dakika... Silopiden Kadıköye uzanan, yüzlerce kilometrelik yoldan, onlarca yıl süren kine ve sonucunda töre cinayetine varan Kamuran Tünün ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Geçen yıl ekim ayında, kuaför Kamuran Tün, 20 yıl önce memleketi Silopide yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu Murat Timuçin tarafından sosyal medyada kadın ismiyle tuzağa düşürüldükten sonra sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Murat Timuçin müebbet, aile meclisinde azmettiren baba Hacı Timuçin ve amca Salih Timuçin ağırlaştırılmış müebbet alırken, savcılık ise mütalaasında dikkat çeken tespitlere imza attı. Töre ve namus cinayetinin aynı olmadığını ve bu olayda da cinayet türünün namus olduğuna atıf yapan savcılık, kendi namus anlayışının bir sonucu olarak ve töre ile yakından uzaktan ilgisi olmayacak şekilde cinayet işliyorlar. Töre cinayetinde de failler ait olduğu toplulukta itibar kazanıyor dedi.