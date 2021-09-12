Antalya'da ağlayan çocukları görünce aklına geldi! Türkiye'de ilk olan araç KKTC'ye satıldı / 12.09.21

Sabah

Antalya'da yaşayan Ferda Atalay hayatını kaybeden ablasıyla kurduğu hayali yarım bırakmadı. Sahilde otururken 2 kişilik deniz otomobiline binemeyip ağlayan çocukları görünce 4 kişiliğini üretmek için ablası Ceyda Atalay (60) ile hayal kuran Ferda Atalay (56), ablasının vefatı üzerine, yarım kalan hayalini gerçekleştirdi. Atalay, ablasının adını yaşatmak için de 'Cey-Car' adını verdiği deniz otomobilini ihraç etmeyi hedeflediğini açıklarken, Türkiye'nin ilk 4 kişilik deniz otomobili olan deniz aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne satıldı.