Ara
Ara
7/24 Dinle Sabah Antalya'da elle muayeneye taciz suçlaması! / 20.08.21
Sabah

Antalya'da elle muayeneye taciz suçlaması! / 20.08.21

Sabah

Son dakika: Antalya'da göğsündeki kitleden ameliyat geçiren R.K.(21) doktoru Serkan C. tarafından taciz edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ameliyat sonrası kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve muayenede cinsel tacize maruz kaldığını belirten R.K. doktoru "Eldiven takmadan çıplak elle göğüslerimi kontrol etti. Kasıklarıma dokundu. Ereksiyon oldu" diyerek suçladı. Doktora soruşturma başlatıldı. İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x