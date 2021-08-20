Antalya'da elle muayeneye taciz suçlaması! / 20.08.21

Sabah

Son dakika: Antalya'da göğsündeki kitleden ameliyat geçiren R.K.(21) doktoru Serkan C. tarafından taciz edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ameliyat sonrası kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve muayenede cinsel tacize maruz kaldığını belirten R.K. doktoru "Eldiven takmadan çıplak elle göğüslerimi kontrol etti. Kasıklarıma dokundu. Ereksiyon oldu" diyerek suçladı. Doktora soruşturma başlatıldı. İşte çarpıcı son dakika haberinin detayları