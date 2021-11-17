Antalya'da yürekleri dağlayan sözler: 3 aylık kuzuma nasıl kıydın? / 17.11.21

Antalyada yüreklerin dağlayan olayda yeni gelişmeler yaşandı. Serik ilçesinde babası Mustafa Gaffar tarafından dövülerek öldürülen 3 aylık Elif Ada Topçu bebek, Serik Merkez Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsini ardından Elif Ada bebeğin cansız bedeni anne Beyza Erol’a teslim edildi. Biricik kızının cansız bedenini gören annenin “Elif gitme ne olur. Sen daha bebeksin” feryadı yürekleri dağladı. Dede Abdullah Erol kızının koluna girerek teselli etti. Acılı anne yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi. İşte o yürek burkan detaylar....