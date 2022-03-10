Antalya'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar: Bu formatta bir daha görüşürüm / 10.03.22

Son dakika haberi: Rusya ile Ukrayna heyetleri Türkiyenin ev sahipliğinde Antalyada bir araya geldi. 11.20de başlayan toplantı 90 dakika sürdü. Taraflar toplantının ardından farklı salonlarda kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putinin görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, aynı formatta görüşmenin yeniden yapılmasına sıcak baktılarını ifade etti. Lavrov, petrol ve nükleer savaş konusunda çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...