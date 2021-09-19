Antalyaspor-Beşiktaş maçı sonrası Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Bak Sergen; sen Mustafa Denizli'ye, Fatih Terim'e..." / 19.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u Rıdvan Yılmaz, Batshuayi ve Ghezzal'ın golleriyle 3-2 mağlup etmeyi başardı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Fatih Doğan zorlu karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isim Erman Toroğlu, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...