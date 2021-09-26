Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal olacak 'Alkolmetre' kararı / 26.09.21

Sabah

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren emsal karar Yargıtay'dan geldi. Trafik polislerinin uygulama noktasında durdurduğu kronik hastalığı bulunan sürücü, Covid-19 salgını sebebiyle alkolmetreyi üflemek istemeyince hem para cezası yedi hem de 2 yıl ehliyetine el konuldu. Hastanede kan vermek suretiyle alkol kontrolünün yapılabileceğini söyleyen sürücünün isteği kabul görmezken, Adalet Bakanlığı'nın talebi sonrası konuya dahil olan Yargıtay 19. Ceza Dairesi emsal nitelikte flaş bir karar aldı. İşte detaylar...