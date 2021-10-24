Arda Yurtseven'in ölümü mercek altında: Ağaca asılı bulunmuştu... / 24.10.21

Sabah

Son dakika haberler: Arda'nın ölümünde kritik detaylar sonuca götürecek. Lise öğrencisi Arda Yurtseven'in önce kaybolması ardından ağaca asılı halde cansız bedeninin bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada savcılık birçok detayı araştırıyor. Peki 'Arda Yurtseven intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti?' İşte bu sorunun cevabı kısa zaman içerisinde alınması beklenen son dakika verileriyle ortaya çıkacak. Arda'nın sosyal yaşamındaki ilişkileri, ağabeyinin ifadesi, Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazı ve olay yerindeki deliller mercek altında.