Arıtma tesislerini engelleyen İmamoğlu’na müsilaj tepkisi: Yapraklar seni alkışlıyor da aşağıda da balıklar ölüyor... / 08.06.21

Marmara Denizindeki müsilaj istilası sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun tarihte görülmemiş şekilde gerçekleştirdiği, Temel Atmama Töreni yeniden gündeme geldi. Çok tartışılan kararı Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Membran Tesisi projesinin en yetkili isimlerinden üst düzey bir isim değerlendirdi. Müsilaj ile mücadelede biyolojik arıtma tesislerinin önemli bir mücadele gücü olduğuna vurgu yapan yetkili, Maliyeti 1.5 katrilyon değil, 650 milyon TLydi. Temel Atmama Töreni diye bir şey icat ettiler. Yapraklar seni çılgınca alkışlıyor da, aşağıda da balıklar ölüyor. dedi.