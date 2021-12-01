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7/24 Dinle Sabah Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar?
Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar?

Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar?

150 Bölüm | 07:50:01

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01

Asgari ücret belli oldu mu? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Asgari ücret 2022 ne kadar?

Sabah 03:01
02

Kicker: Trabzonspor'u durdurmak zor / 11.01.22

Sabah 01:06
03

Beşiktaş'ta yönetimden Ljajic'e rest / 12.01.22

Sabah 01:15
04

Fenerbahçe'de dikkat çeken detay! Bunu başaran son hoca İsmail Kartal... / 13.01.22

Sabah 01:05
05

Beşiktaş'a Alman ekolü! Dünya devleri iş birliği yapıyor / 06.01.22

Sabah 00:43
06

Domenec Torrent'in ekibindeki olay tercüman 48 saatte kovuldu! / 14.01.22

Sabah 00:49
07

Domenec Torrent'in imzasında dikkat çeken detay! Galatasaray'ın açıklaması... / 15.01.22

Sabah 01:37
08

Beşiktaş öz kaynaklarıyla kazandı! 6 isim birden... / 07.01.22

Sabah 01:50
09

Galatasaray'a sürpriz transfer teklifi! Gedson Fernandes olmazsa Fenerbahçeli eski yıldız... / 31.12.21

Sabah 00:50
10

Fenerbahçe'de Allahyar ve Zajc, Hull City yolcusu / 10.01.22

Sabah 00:24

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