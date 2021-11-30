Asgari ücret zam pazarlığı başlıyor: 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? / 30.11.21

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren, dolaylı olarak ise tüm çalışanların maaşlarına etki eden 2022 asgari ücret rakamı, asgari geçim indirimi AGİ - işsizlik maaşı gibi birçok kaleme de etki ediyor. Her yıl Aralık ayı boyunca süren pazarlık ile belli olan asgari ücret zammı bu yıl ilk toplantıda belli olabilir. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam pazarlığında neler öne çıkacak? İşte son dakika haberinin detayları!