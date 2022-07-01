Asgari ücret zammı belirleniyor: Açıklama Başkan Erdoğan'dan gelecek: Asgari ücret 2022 temmuz zammı ne kadar olacak? / 01.07.22

Son dakika haberi: Asgari ücrete zam için, Tespit Komisyonu 2. toplantısını dün gerçekleştirdi. Komisyon, asgari ücret temmuz zammı için bugün de toplanarak Türkiyenin merakla beklediği kararı verecek. 2022 asgari ücret açıklamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ek zam 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. Özellikle, Asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken, işçi ve işveren tarafları taleplerini sıralıyor. Diğer yandan; Yeni asgari ücret rakamının açıklanması ile birçok sosyal ödeme tutarı da artacak. İşte merakla beklenen son dakika asgari ücret 2022 zammının detayları