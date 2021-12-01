Asgari ücret zammı için 3 senaryo: 2022 asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılacak / 01.12.21

Son dakika asgari ücret haberleri: Milyonlarca çalışanın gözünün çevrildiği 2022 asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün yapılacak. Toplantıda asgari ücrette vergi yüküne formüller aranırken, zam oranında ise beklentiler üç senaryo üzerine yoğunlaşıyor. Bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin 2022 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti aralık ayının sonunu beklemeden hızlı bir şekilde belirleyebileceği ifade ediliyor. İşte 2022 asgari ücret zammı için öne çıkan beklentiler!