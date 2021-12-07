Asgari ücret zammı için 4 kriter: 2022 asgari ücret maaş zammında önemli veriler paylaşılacak / 07.12.21

Asgari ücret zammı için önemli günlerden biri bugün: Türkiyenin merakla beklediği 2022 asgari ücret zam toplantısının ikincisi bugün saat 14.00te Türk-İşin ev sahipliğinde yapılacak. Toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik verileri paylaşacak. Toplantının ardından açıklama yapılacak. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinin önümüzdeki hafta sonuçlanması bekleniyor. İşte asgari ücret 2022 maaş zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları!