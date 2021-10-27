Asgari ücret zammı ne kadar, kaç lira olacak? 2022 asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor / 27.10.21

Sabah

2022 asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberi: Doğrudan yaklaşık 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir, işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez, işçinin yaşına, bölgelere göre ayırım yapılmaz. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret artınca neler değişecek? İşte merak edilen soruların yanıtları!