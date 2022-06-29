Asgari ücrete zam için kritik gün! Asgari ücret 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? / 29.06.22

Son dakika haberi... Asgari ücrete zam için milyonların beklediği gün geldi, çattı. Asgari ücret temmuz zammı bir süredir konuşulurken Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yaptığı açıklama ile ara zam kesinlik kazanmıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammı için bugün saat 14.00te, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanacak. 2022 asgari ücret zammı için artış oranının minimum yüzde 20 olması bekleniyor. Öte yandan; 6 aylık enflasyon oranında zam, yıllık enflasyon farkının yansıtılması ve işverenin prim yükünün hafifletilmesi formülleri de konuşuluyor. İşte son dakika asgari ücret zammı haberi!