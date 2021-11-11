Asgari ücrette AK Parti ve kabineden önemli açıklamalar / 11.11.21

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri... AK Partinin asgari ücreti enflasyona karşı ciddi bir güçlendirme konusundaki kararlılığı birçok formül üzerinden devam ediyor. 2022 asgari ücret zammı için geri sayım devam ederken asgari ücrette önemli bir artışa hazırlanan hükümet yeni bir düzenlemeye daha hazırlanıyor. Kabine üyelerinden ve AK Partiden konuyla ilgili birçok açıklama gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması için çalışma yaptıklarını bildirdi. Diğer yandan Sabah Ekonomi yazarı Dilek Güngör yeni formülle ilgili çok önemli son dakika ayrıntılarını paylaşırken Hazal Ateş de asgari ücrette merak edilen soruların cevaplarını kaleme aldı.