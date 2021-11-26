Asgari ücrette Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi / 26.11.21

Son dakika haberler: Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralıkta toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret 22 maaş zammının çalışanı ve işvereni tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olması konusunda Türk-İşle uzlaşı içinde olduklarını açıkladı. Yeni asgari ücretle ve zamla birlikte maaş, çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemi gibi bütün çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yükselecek.