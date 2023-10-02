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Aşı lobisi algı operasyonuna başladı... Yerel seçimler öncesi hedef Türkiye ekonomisi! / 02.10.23

Aşı lobisi algı operasyonuna başladı... Yerel seçimler öncesi hedef Türkiye ekonomisi! / 02.10.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Aşı lobisi algı operasyonuna başladı... Yerel seçimler öncesi hedef Türkiye ekonomisi! / 02.10.23

Sabah 02:15
02

Sezgin Tanrıkulu ile 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı / 02.10.23

Sabah 00:56
03

ŞOK Marketler’den Cumhuriyetin 100. yılına özel indirim şenliği / 02.10.23

Sabah 00:54
04

Bakan Bayraktar duyurdu: Faaliyete geçiyor / 02.10.23

Sabah 00:34
05

FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç! / 02.10.23

Sabah 01:14
06

TSK, Irak’ın kuzeyindeki 20 PKK inini yerle bir etti / 02.10.23

Sabah 00:34
07

Rüşvetin şifresi “ZEYTİN” / 02.10.23

Sabah 01:17
08

İşsiz kalan vatandaşa 6 ayrı destek / 02.10.23

Sabah 02:40
09

Emekliye refah payı esnafa düşük prim / 02.10.23

Sabah 02:05
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