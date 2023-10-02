Coronavirüs’ün Eris varyantı tüm dünyada yayıldı. Aşı lobisi de algı operasyonuna başladı. Pek çok kurum ve hekim, sosyal medyadan Eris varyantına karşı ‘aşı ve tam kapanma’ çağrısı ile kara propaganda yaptı. Son olarak Türk Tabipler Birliği de Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu’nun COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halkı korkuya sürükleyen bu kirli tuzağa çok sert çıktı. Dr. Mahmutluoğlu’nun, Coronavirüs’ten değil uzun yıllardır mücadele ettiği kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı. “Boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.