Aşı olmayanlar için Ağustos'ta yeni önlemler gündemde / 08.06.21

Son dakika haberi... Türkiye, hızlı bir aşılama kampanyası ile sonbaharda en azından açık alanlarda maskeleri atmayı hedeflerken belli yaş gruplarında aşıya olan ilginin düşmesi planları tekrar gözden geçirmeyi gündeme getirdi. Daha önce salgın kurallarına duyarsız kalıp toplumu en çok enfekte eden 18-35 yaş grubunun aşılar konusunda da duyarsız olduğu belirtiliyor. 18-50 yaş grubunda daha fazla kişinin aşı yaptırması için belli yerlere girişlerde ve belli hizmetleri alırken aşı karnesi göstermesi gibi uygulamaların devreye sokulması üzerinde duruluyor.