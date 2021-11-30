Asıl hedef Türkiye mi? Coşkun Başbuğ, Biden'ın sözlerini hatırlatarak açıkladı: ABD, Rusya'yı abluka altına almak istiyor / 29.11.21

Sabah.com.trye özel açıklamalarda bulunan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, ABDnin Yunanistandaki askeri varlığını değerlendirdi. Buradaki hareketliliğin Türkiyeye de tehdit oluşturduğunu aktaran Başbuğ, ABDnin doğrudan Türkiyeyi hedef almadığını aktararak, amacının farklı olduğunu bildirdi. Dedeağaçtaki ABD varlığını, iki ülke arasında yıllar önce yapılan anlaşmaya bağlayan Başbuğ, ABD sadece Dedeağaç değil, Bulgaristan ve Romanya dahil Rusya’yı Karadeniz Bölgesi’nde abluka altına almanın yollarını arıyor. Aynı zamanda Çin’i de dengelemek için bir takım faaliyetleri var. dedi. ABD Başkanı Joe Bidenın iktidara geldiğinde söylediği Eski ABD geri döndü açıklamasını da hatırlatan Başbuğ, ABDnin Rusyayı kışkırtarak, ruhunu yitiren NATOyu yeniden canlandırıp, eski dünya düzenindeki yerine geri dönmeye çalıştığını ifade etti.