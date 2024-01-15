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Asırlık eğitim meleğine veda / 15.01.24

Asırlık eğitim meleğine veda / 15.01.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Asırlık eğitim meleğine veda / 15.01.24

Sabah 02:51
02

İstanbul’da dönüşüme CHP engeli / 15.01.24

Sabah 01:26
03

Ankara’da altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi / 15.01.24

Sabah 00:53
04

Fergio House’un mucidi eski uzman çavuş çıktı / 15.01.24

Sabah 01:28
05

78 ilde “MERCEK-9” operasyonu: 2 binden fazla gözaltı / 15.01.24

Sabah 01:26
06

Emeklinin refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan / 15.01.24

Sabah 01:37
07

Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar / 15.01.24

Sabah 01:41
08

Evlat edinen kadınlara 6 yıl erken emeklilik / 15.01.24

Sabah 02:35
09

‘Elleriniz kanlı siz suçlusunuz’ / 15.01.24

Sabah 02:54
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