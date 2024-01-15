Türkiye, 100 yıllık bir çınarına veda etti. Türkiyenin en eski meyve suyu firmalarından Aromanın ve Gelik Restoranlarının kurucusu iş insanı merhum Ömer Durukun eşi Hayriye Duruk, 100 yaşında hayatını kaybetti. Bakırköyde eşinin ismini taşıyan camide ebediyete uğurlanan asırlık çınar Hayriye Duruk, geride 81 milyonun vefa ve gururla anacağı bir ömür bıraktı. Duruk, Eğitime yüzde 100 destek hedefini kendisine misyon edinmişti. Kız evlat olduğu için okula gönderilmeyen Hayriye Duruk, okuma yazmayı o zamanlar ilkokul 3. sınıfa giden oğlu Metin Çetinden öğrendi. Yaşamı boyunca hayırsever kimliğiyle tanınan Hayriye Duruk, yüreğinde hissettiği okul özlemini eşinin vefatıyla bambaşka bir noktaya taşıdı.