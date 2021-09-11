Aşısız hastaların ibretlik sözleri / 11.09.21

Sabah

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı verilen amansız mücadelede, ölümün kıyısında belki de son anlarda, yoğun bakımdaki hastaların mücadelelerinin en büyük tanığı yoğun bakım doktorları oluyor. Ölüm ile yaşam arasındaki çizgide yoğun bakımdaki hastalara ailelerinden yakın olan yoğun bakımcılar, aslında bu hastaların son sözlerinin de vasiyet emanetçileri... 11 yıldır yoğun bakımlarda çalışan ve 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 'Yılın Doktoru' seçilen Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Sevgi Ballı Seyhan, kendi tercihi olarak aşı olmadığı için yoğun bakımlarda en büyük pişmanlıkları yaşayan hastaların, en son anlarının, en acı tanıklarından sadece biri. İşte koronavirüs hastalarının o son dakikalarında ölmeden belki birkaç gün, belki de birkaç saat önce Sevgi doktorla paylaştıkları en acı vasiyetler...