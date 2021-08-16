Aşısızlara kısıtlama gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan ve kabine kararlarında / 16.08.21

Sabah

Son dakika haberler: Ağustos ayının başında yapılması beklenirken yangınlar ve sonrasında gelen sel felaketleri nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek. Bakanların büyük bölümünün afetlerle ilgili olarak sahada çalışmada olması nedeniyle ertelenen kabine toplantısında bugün çok önemli başlıklar ele alınacak. Aşı olmayanlara kısıtlama gelmesine yönelik iddialar, kovid vakalarında son durum, yangın ve sel felaketi yaşayan bölgeler, terörle mücadele ve Afganistan'daki tablo gibi birçok alanda önemli son dakika kararları gelebilir. İşte detaylar