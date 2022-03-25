Aşk üçgeninde karısını vurup sevgilisine ormanda ateş etme oyunu! / 25.03.22

Son dakika: İstanbulda kebapçıda çalışan Ahmet D. aldatıldığı gerekçesiyle kendisinden ayrılmak isteyen karısı Hülya D.yi silahla ayağından vurdu. Kendi affettirmek içinse akılalmaz bir yola başvurdu. Kanlar içerisindeki Demiri ve sevgilisi Tülay O.yu ormana götüren Ahmet D., karısına sevgisini kanıtlamak için Tülay O.ya ateş etti. Ahmet D.nin düzmece planı ise dehşete kapılan Hülya D.nin polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tülay O., emniyetteki ifadesinde Ahmet D.nin karısıyla barışmak için kendisine kurusıkı tabanca ile ateş ettiğini ve Hülya D.nin gözünü boyamaya çalıştığını anlattı.