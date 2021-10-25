"Aşkım öpeceğim" dedi tacizden cezayı yedi / 25.10.21

Sabah

Alt geçitten geçerken "aşkım hoş geldin, gel öpeceğim" diyerek kollarını açan Mustafa A.'nın tacizine maruz kalan avukat Işıl Çevikel Vanlı hukuk mücadelesi başlattı. Ne klasik "akli dengem bozuk", ne de özrü kabahatinden büyük "iftira atıyor şikayetçiyim" savunması tacizciyi kurtarmaya yetmedi. Mahkeme bu sözlerin 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğunun altını çizerek sanığın bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Sanığın ceza almasının caydırıcılık açısından çok önemli olduğunu vurgulayan avukat Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın" dedi.