8li koalisyonun Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yaşadığı hezimetin ardından hem parti içinden hem de ittifak ortaklarından gelen istifa çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğluna tepki gösteren Deniz Baykalın kızı Aslı Baykal ile CHP yandaşı gazeteci Uğur Dündar arasında sosyal medya üzerinden tartışma çıktı. Kendisini eleştiren Uğur Dündara tepki gösteren Aslı Baykal, Sen kendi kendine en dürüst gazeteci ödülü vermeye devam et. Başarısız muhalefetin tetikçiliğini yapanlar yüzünden iktidar 25. yılına giriyor. ifadelerini kullandı.