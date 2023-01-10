Son dakika haberine göre; CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykalın oğlu Ataç Baykal yazdığı mektupta, babası, Kemal Kılıçdaroğlu ve Levent Gök arasındaki görüşmeyi anlattı. Ataç Baykal, görüşmeyi babasının çok istediğini, görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini, fotoğrafı da kendisinin çektiğini söyledi. Ataç Baykalın sözleri arasında babasının yol arkadaşı olan eski CHPli isimleri, Kılıçdaroğlunu ve CHPyi karalıyorlar diyerek suçlaması dikkat çekti. Ataç Baykalın ima ettiği eski CHPlilerden Mehmet Sevigen ve Deniz Baykalın kızı Aslı baykal sabah.com.trye konuştu. İşte o çarpıcı açıklamalar...