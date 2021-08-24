Asos bölgesi neden önemli? Dikkat çeken sözler: Bu daha başlangıç... / 24.08.21

Sabah

Türkiye, terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi. MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos Bölgesi'nde gerçekleşen operasyonda 28 terör hedefi yerle bir edildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, operasyonun şifrelerini sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Coşkun Başbuğ, Asos Bölgesi'nin terör örgütü için önemine dikkat çekti. Kandil'den kaçan sözde lider kadronun Asos'a yerleşmeye çalıştığını ifade eden Başbuğ, Türkiye'nin bu operasyon ile PKK'nın kirli girişimlerini yıktığını söyledi. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, PKK'nın Asos'u Kandil'in yedeği olarak hazırlamaya çalıştığını aktararak, "Bu bakımdan önemli bir harekat" sözlerini kullandı.