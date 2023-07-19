50 binden fazla canımızı kaybettiğimiz, yüz binlerce insanımızın yaralanmasına neden olan 6 Şubat depremleri, yüreklerimizi enkaza çevirdi. Milyonlarca kişinin evinden, topraklarından kopmasına neden olan felaket ile ilgili analiz yapan Japon bilim insanları, araştırmanın sonuna geldi. 9 saat arayla gerçekleşen çifte depremin çok nadiren yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, Bu depreme Japonya bile dayanamazdı tespitinde birleşti. Kagawa Üniversitesinden Prof. Dr. Yoshiyuki Kaneda ve Tohoku Üniversitesinden Fumihiko Imamura SABAHa çarpıcı açıklamalarda bulundu.