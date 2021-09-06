Asya kaplan sivrisineği tehlikesi! 3 ölümcül hastalık riski var / 06.09.21

Sabah

Sivrisineklerle bulaşan Batı Nil virüsü, sarıhumma ve dang ateşine dikkati çeken Prof. Dr. Onur Yaprak, “Havaların hala mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi nedeniyle sivrisineklerin hastalık bulaştırma riski devam ediyor. Bazı bilim adamları tarafından Büyük İskender’in ölüm nedeni olarak görülen Batı Nil virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebilir” dedi.