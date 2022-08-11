Kendilerini derin devletin ticari istihbarat ayağı olarak tanımlayan Atadedeler adlı suç örgütünde Başdede olan örgüt yöneticisi FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç edilen eski üsteğmen Ali Ekşinin, sahte MİT kimliği taşıyan örgüt lideri Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar ile ilişkisi olduğunu, bu sayede örgüt içerisinde üst konumda yer alarak talimat verme yetkisinin olduğu belirlendi. Ali Ekşinin örgüte katılacak isimlere onay veren, hakim ve savcıların da aralarında olduğu örgüt üyelerine talimatlar verdiği ortaya çıktı.