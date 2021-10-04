Avaşin-Basyan’da PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği sözde karargah ele geçirildi / 04.10.21

Sabah

Son dakika açıklamasında bulunan Millli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü PKK/KCK’ya Irak’ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildi. Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi. PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirdi.