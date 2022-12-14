Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesine katılmak üzere Türkmenistana geldi. Toplantının ana gündem maddesi Türkmen gazının dünya pazarına taşınması oldu. Başkan Erdoğan, Üçlü Liderler Zirvesinde, işbirliği ve dayanışma vurgusu yaparak, Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin, vizelerin kaldırılması veya makul seviyeye çekilmesi ticaret hacmimizi artıracaktır. Türkmen doğalgazının nakli için çalışmaya başlamalıyız. ifadelerini kullandı.