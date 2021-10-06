Avrupa için tehlike çanları çalıyor: "Kesin olarak söylüyorum, çöküş olacak" / 06.10.21

Sabah

İngiltere'de tedarik çıkmazına neden olan tır ve kamyon şoförü eksikliği Avrupa'ya yayılabilir. İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yaşadığı büyük darboğazi askerin devreye girmesi ile çözüme kavuşturulmaya çalışılırken Almanya'da benzer koşulların oluşması endişesi yaşanıyor... Konuya ilişkin yapılan bir açıklamada; Batı Avrupa'da da aynı durumun olacağını kesin olarak varsayıyorum. Batı Avrupa'da da bir arz çöküşüyle karşı karşıya kalacağımız gerçeğine karşı uyarıyoruz." denildi.