Avrupa'da enerji krizi! Ülkeler çıkış yolunu nükleer santrallerde arıyor! Ortak mektup yazdılar... / 18.10.21
Sabah
Doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını, petrolün yüzde 97'sini ithalat yoluyla karşılayan Avrupa ülkeleri, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyor. AB üyesi 10 ülke, ortak mektupla nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer almasını istedi. AB ülkelerinin toplam elektrik üretiminde nükleer enerjinin payı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde bulunuyor. Türkiye olası bir enerji krizini öngörerek Rusya ile ortak Akkuyu NGS'nin yapımına başlamıştı.