Avrupa'da fiyatlar katlandı: Doğal gaz ve elektrik krizinin perde arkasında ne var? / 11.10.21

Sabah

Avrupa, enerji ve tedarik kriziyle boğuşuyor. Doğal gaz ve elektrik fiyatları son bir ayda 2 kat artarken, 9 aylık süreçte ise artış yüzde 250 bandının üzerine çıktı. Enerji Araştırmacısı Yunus Furuncu Avrupa'nın yaşadığı krizle ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz sevkiyatını azaltmasına vurgu yapan Furuncu, Rusya'nın Kuzey-Akım 2 projesinin tam aktif hale getirilmesi ile ilgili bir politika benimsediğini bunun da söz konusu krizi tetikleyen sebeplerden biri olduğunu kaydetti.